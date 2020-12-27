Кохана шоумена Олександра Ревви Анжеліка показала яскравий кадр з пробіжки
Як повідомляє Politeka.net, Анжеліка Ревва дуже господарська і знає як влаштувати для чоловіка відпочинок після робочого дня. Крім того, вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де показує фото з повсякденного життя, а також знімки з роботи і професійних фотосесій.
Цього разу, Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, показала в Instagram кадр, на якому позує посеред пляжу.
Анжеліка стежить за своєю фігурою і активно займається спортом. Іноді вона відправляється займатися на свіже повітря.
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Нещодавно вона вирушила на пробіжку в комфортному образі, примірявши спортивний наряд. Чорний комплект - куртку на замку і однотонні шорти-легінси – вона доповнила кепкою з широким козирком. На поясі зірка носить сумку-бананку в тон наряду.
Доповнили лук годинник, а ще дівчина зробила собі стильний манікюр. Виглядала вона яскраво і вельми спокусливо: зручні речі підкреслили спортивну фігуру Анжеліки, зробивши акцент на залізному пресі, тонкій талії, точених руках і ногах. При цьому на її обличчі немає ні грама макіяжу.
У пості вона нагадала, як важливо берегти природу, використовуючи замість магазинних пакетів, еко-сумки та сумки-авоськи.
Не дивно, що користувачі мережі відзначити настільки прекрасно виглядає Анжеліка і засипали її компліментами:
"Анжеліка ви просто красуня і королева всього світу та що там світу землі і космосу", "Яка ви красива!", "Богиня😍❤️".
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