Потам і Настя Каменських здивували спільним знімком з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим
Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на Instagram-сторінці Олексія Потапенка.
"Всіх зі святами", - коротко підписав пост Виконавець.
На опублікованому кадрі Зоряні сімейства постали в невимушеній і теплій обстановці.
А ось увагу українців привернула поза, в якій знаходилися Катя Осадча і Настя Каменських.
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У коментарях багато хто припустив, що українська телеведуча чекає третю дитину.
"Катя вагітна? Так здалося", "Катя Осадча вагітна?", "Міняю жінку?", "Катя точно вагітна", "Куми, вони такі", "Клас, наші привітання. Будете в Білій Церкві заходьте до нас", " Потап, чому такий худий?", "З прийдешніми святами Вас", - писали під постом.
Варто відзначити, що в 2019 році Юрій Горбунов отримав звання «Тато-зірка» і зізнався, що хотів би мати більше дітей.
"І це залежить від нашої мами, яка сьогодні прийшла підтримати мене. Я дуже вдячний Катерині за підтримку, тому що татом бути не просто почесно, це дуже приємно. Тепер важко уявити себе в іншій місії і ролі. Бути татом-це найголовніше, що є в житті. А все інше-робота, там, кар'єра - це вже другорядні речі", - поділився телеведучий під час вручення премії.
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