Українці продовжують масово скаржитися на роботу державного Ощадбанку

Про це йдеться у свіжій скарзі, яка з'явилася на порталі Мінфін.

Як стверджує клієнтка банку, сервіс і якість продукту огидний.

"Отримую зарплату в цьому банку. Смс інформування платне. Зробили не попереджаючи смс зняття / надходження від 1001 гривні. Тобто якщо я витрачаю гроші розраховуючись картою або знімаю гроші менш як 1001, мені смс повідомлення не приходить. Плачу по суті за дві смс в місяць - за отримання авансу і зарплати. Про це, як завжди, заздалегідь не повідомили", - обурюється клієнтка.

За словами жінки, з такими проблемами стикалися і її колеги, які є клієнтами банку.



"Минулого року видали картки з чіпом. Через три місяці карта розмагнітилася. Міняй своїм коштом, стій в довжелезних чергах в робочий час відпрошуючись з роботи. Тому то карти жахливої якості. І подібна проблема у багатьох моїх колег виникла. Як я отримувала картку теж ще той квест ... понад годину в черзі. І це ще дуже швидко", - розповіла жінка.







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