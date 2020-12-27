Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна здивувала новим захопленням

Як передає Politeka.net, незвичайне відео з'явилося на Instagram-сторінці Лізи (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



Ліза обожнює моду, з величезним інтересом влаштовує домашні покази і дефіле і вбирається в найрізноманітніші прикиди, в тому числі і мамині. Більш того, дівчинка досягає успіху в співі і танцях.



Шанувальники зоряного сімейства обожнюють дівчинку і захоплюються її артистизмом і красою.

Цього разу вона вирішила здивувати їх, зачитавши реп.

Фанати оцінили виступ своєї улюблениці, але були і ті, яким виступ в такому стилі не сильно сподобалося.

"Розумниця! Красуня!", "Лізочка ти така мила і ніжна, реп не підходить тобі", "Це не реп, а хтозна-що", "Ліза, ти талановита! У тебе все завжди красиво виходить!", "Навіщо тобі цей реп? Чи не прикрасить жодну дівчинку, дівчину. Жахлива антиросійська субкультура. Для наркоманів підходить. Вони в маренні щось там бурмочуть, ось це те саме. Цінуйте російську велику культуру, Лізочка", - писали під відео.

В ході імпровізації Ліза згадала свою маму, що викликало безліч припущень серед її шанувальників.

"Що це А. Б. сьогодні не приїде вночі", "Коротше, здала маму", - відзначили особливо уважні в коментарях.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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