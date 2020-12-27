Відома телеведуча Анфіса Чехова показала, як проводить відпустку
На фото Чехова позує в червоній сукні, сидячи на піску в пустелі. Красуня руками взяла пісок, розсипаючи його для ефектності знімка. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ Анфіса доповнила прикрасами у вухах. Сонце на фото вже збиралася ховатися за горизонтом, що додало знімку особливої атмосферності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дай мені час!
Мені потрібно його втратити.
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Непомітна втрата того, що нам здається нескінченним.
Ну навіщо поспішати, навіщо кудись бігти...
Я йду не поспішаючи, як ніби в кишені вічність", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Все геніальне просто. Мені прямо постріл в саме серце цей вірш. Чудово!", "Вражає дуже. Глибоко, щиро, з якоюсь часткою трагізму, приголомшливо", "час - прозоре золото".
Ми повідомляли, що телеведуча Анфіса Чехова епатувала публіку порцією пікантних знімків.
Так, Чехова позувала біля величезної новорічної ялинки - і все б нічого, але тільки от фігуриста красуня була в одному "леопардовому" бікіні, та й ялинка стояла на пляжі.
Анфіса блиснула пишним бюстом, крутими стегнами і" осикою "талією, покрутившись навколо" лісової красуні " - хоровод на піску виглядав дещо дивно.
Нагадаємо, апетитна Чехова розбурхала витонченими вигинами тіла
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