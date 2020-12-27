Це вже не перший подібний випадок

Клієнти дивуються, чому навіть через кілька днів Нова пошта не доставляє їх посилки

Чергова скарга з'явилася на тематичному порталі Otzyvua.

За словами клієнтки, її посилка повинна була прибути у відділення Нової пошти на наступний день після відправки, але її досі немає.

Жінка не знає, де може перебувати її посилка, а на гарячій лінії Нової пошти просто розводять руками і нічим не можуть їй допомогти.

"Судячи з отриманої інформації, посилку доставили в місто Харків і далі вона вже не пішла. У посилці були упаковані продукти харчування, звідси випливає питання, кому саме зі співробітників "Нової Пошти" міста Харкова бажати смачного і як ви збираєтеся вирішувати дане питання. Як довго ще чекати від вас інформації про продукти, які так і не були доставлені одержувачу?",- розповіла вона і додала, що не очікувала такого ставлення від компанії.

За словами жінки, рішення її проблеми з доставкою посилки зависло в повітрі, а за свої гроші вона просто нагодувала співробітників Нової Пошти.

"Приємного в ситуації, що склалася мало, а точніше зовсім нічого. А головне, що вирішення даного питання просто повисло в повітрі. Виходить, я за свої ж гроші годую співробітників "Нової Пошти". Це для вашої фірми вважається нормальним явищем?",- задалася вона питанням.

Підсумовуючи, клієнтка у своїй скарзі вказала головний недолік Нової Пошти: "ніякої гарантії, що посилка дійде до пункту призначення, а не буде вкрадена або загублена".

Варто додати, що в Новій пошті поки не відреагували на чергову скаргу.

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