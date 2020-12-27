Клієнти дивуються, чому навіть через кілька днів Нова пошта не доставляє їх посилки
Чергова скарга з'явилася на тематичному порталі Otzyvua.
За словами клієнтки, її посилка повинна була прибути у відділення Нової пошти на наступний день після відправки, але її досі немає.
Жінка не знає, де може перебувати її посилка, а на гарячій лінії Нової пошти просто розводять руками і нічим не можуть їй допомогти.
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"Судячи з отриманої інформації, посилку доставили в місто Харків і далі вона вже не пішла. У посилці були упаковані продукти харчування, звідси випливає питання, кому саме зі співробітників "Нової Пошти" міста Харкова бажати смачного і як ви збираєтеся вирішувати дане питання. Як довго ще чекати від вас інформації про продукти, які так і не були доставлені одержувачу?",- розповіла вона і додала, що не очікувала такого ставлення від компанії.
За словами жінки, рішення її проблеми з доставкою посилки зависло в повітрі, а за свої гроші вона просто нагодувала співробітників Нової Пошти.
"Приємного в ситуації, що склалася мало, а точніше зовсім нічого. А головне, що вирішення даного питання просто повисло в повітрі. Виходить, я за свої ж гроші годую співробітників "Нової Пошти". Це для вашої фірми вважається нормальним явищем?",- задалася вона питанням.
Підсумовуючи, клієнтка у своїй скарзі вказала головний недолік Нової Пошти: "ніякої гарантії, що посилка дійде до пункту призначення, а не буде вкрадена або загублена".
Варто додати, що в Новій пошті поки не відреагували на чергову скаргу.
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