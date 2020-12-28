Погода в Україні 28 грудня змусить страждати, практично всіх накриють мокрий сніг з дощем

Таким є прогноз фахівців, повідомляє Politeka.

На Заході сьогодні буде сильний дощ з мокрим снігом і від 4 до 7 градусів за Цельсієм вдень. Вночі очікується різке похолодання, аж до -1 морозу.

Схожа картина буде на півночі України. Правд, тут буде близько 0-3 градусів зі знаком "плюс". На вулиці очікується сильний дощ з мокрим снігом, а після заходу сонця стовпчик термометра опуститься до 1-5 зі знаком «мінус».

Трохи тепліше буде в центральних областях, де повітря прогріється до 0-5 градусів. Правда, жителів заллють дощі з мокрим снігом, а вночі трохи підморозить: від 1 до 4 нижче нулі.

Також тепло буде в приморських областях. Тут очікується 4-8 градусів і дощі. Снігу синоптики не прогнозують. Вночі будуть невеликі локальні заморозки, близько 1 морозу. У більшості областей повітря охолоне до 1-3 тепла.

Без дощів буде на східній Україні, де не буде навіть натяку на хмари. Правда, на вулиці буде холодно, близько 1-3 морозу. Ближче до вечора почне стрімко холоднішати-синоптики попередили про 6-10 градусів нижче нуля.

А от у Києві та приміських населених пунктах повітря прогріється вдень до 2 тепла, хоча на вулиці буде злива зі снігом. Вночі похолодає аж до 2-4 зі знаком «мінус».

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