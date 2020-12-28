Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова розповіла, як пережила зраду Макса Михайлюка

Відверте зізнання гімнастка зробила у своєму Instagram.

Так, 23-річна дівчина запропонувала шанувальникам задати їй питання в Stories.

Одна з підписниць запитала, як Даша Ульянова змогла забути і відпустити Макса після того, як дізналася про зраду.

"Як вийшло забути і відпустити Макса? Розлучилася з мч і не можу відпустити(", - запитала одна з дівчат.

За словами Даші Ульянової, розставання з коханим - великий стрес, але краще зосередитися на роботі, яка "лікує".

"Навіть не хочу зараз мудрувати і розповідати "егегей"... Це завжди стрес, це завжди біль. Я теж через це проходила, але ви повинні розуміти, що ви - прекрасні, Життя прекрасне, займіться роботою, яка лікує. І один чоловік пішов, інший прийшов", - пояснила" по поличках "переможниця"Холостяка".

Як відомо, шоу "Холостяк" обернулося скандалом, адже по закінченню проекту з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк, який вибрав Дашу Ульянову, мав інтимну близькість з іншою учасницею.

Сама Даша Ульянова розцінила вчинок "Холостяка" як зраду і відмовилася з ним будувати відносини.

"Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, то я її сприймаю не як зраду, а як зраду. Тому що в моєму уявленні ми були парою ще після знайомства з моєю сім'єю. Я говорила йому, що закохана. Я вже проходила у своєму житті через зраду і обнулитися зараз, сказати: "Окей, забули, йдемо далі" я не можу", - зізнавалася раніше переможниця "Холостяка".

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