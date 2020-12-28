Складні погодні умови зіпсують українцям нерви у понеділок, 28 грудня
У більшості регіонів країни очікуються сильний вітер і мокрий сніг з дощами, у зв'язку з чим оголошено і рівень небезпеки, жовтий. Про складний період українців попереджають Укргідрометцентр, ДСНС та Укравтодор.
Відзначається, що швидкість поривів вітру сягатиме 15-20 м/с, а в Карпатах – взагалі 25-30 м/с.Крім того, на півдні, в центрі, на Заході і півночі також очікується ожеледь і ожеледиця.
В Укравтодорі зазначили, що мокрий сніг випаде вночі на Правобережжі, а дощі охоплять майже всю територію України вдень (за винятком південного сходу).
Зокрема, з самого ранку дощ пройшов в Одеській, Черкаській та Закарпатській областях. У Вінницькій області спостерігалися невеликі опади, а на Харківщині та Луганщині – туман.
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В Україні оголосили штормове попередження.
Через таку погодну ситуацію водіїв закликали враховувати, що покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, а в Луганській, Черкаській та Дніпропетровській області – місцями ожеледиця.
Однак спеціальні служби для уникнення аварійних ситуацій провели роботи з усунення слизькості на автошляхах. Відтак, проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений.
Українцям нагадали важливі рекомендації, які в подібних умовах можуть навіть врятувати життя:
- По можливості відмовитися від поїздок на власному авто;
- За кермом потрібно правильно вибрати швидкість і дистанцію руху, щоб вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки;
- Обов'язково потрібно включати ближнє світло фар або протитуманні фари;
Якщо потрібно зупинитися-швидкість бажано знижувати поступово;
- При зупинці потрібно включити аварійну світлову сигналізацію;
- Пішоходам краще утриматися від раптового виходу на проїжджу частину, включаючи «зебру»;
- На одязі краще мати світловідбиваючі елементи;
- Рухатися краще по тротуарах або краю проїжджої частини.
Нагадаємо, що сніг накрив відомий курорт, замети ростуть " а очах".
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