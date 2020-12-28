Відома українська співачка Наталія Могилевська не змогла стримати емоцій від сюрпризу шанувальників

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня записала емоційне відео, в якому звернулася до всіх своїх фанатів, які підхопили її нову пісню «Натусік» і масово знімають під неї відео в молодіжній мережі ТікТок.

Співачка була одягнена в топ, поверх якого накинула теплу кофту. Вона була збуджена і дуже емоційно говорила на камеру.

"Друзі, страшно кайфую від ваших Тіктоків. Викладаю. Блін, це так здорово. Я взагалі захопилася - класно, весело, по-новорічному. Викладайте ще, чекаю", - зазначила Могилевська.

Варто відзначити, що напередодні співачка подражнила шанувальників пустощами в ліжку. Красуня записала себе, лежачи в ліжку. Вона тримала голову над подушкою і співала.

"Натусік, залітай на шампусік. Натусік, вже нікуди не їде Натусік. Ух», - проспівала Могилевська, опустивши голову на подушку.

Варто відзначити, що нещодавно Наталія Могилевська записала спільну пісню з молодими виконавцями. Вона пішла по стопах Філіпа Кіркорова і Миколи Баскова, які вже підірвали інтернет співпрацею з молодими зірками.

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