Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка є суддею «Танців з зірками», підкорила шанувальників святковим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в мініатюрному пухнастому платті ніжно блакитного кольору. Кухар трохи приспустила наряд, засвітивши тендітні плечі. Волосся артистки було акуратно укладено. Вона світилася від щастя. Варто відзначити, що на мініатюрній Кухар об'ємне плаття виглядало досить вдало. У ньому вона виглядала ще витонченіше.

"Це найчудовіша пору року", - підписала знімок зірка, анонсувавши свої новорічні вистави.

Образ Кухар привів у захват багатьох шанувальників, а також колег-зірок.

"Ой яке платтячко", - ахнула Наташа Могилевська в коментарях.

Не стали мовчати і фани балерини.

"Голлівуд", " ви чарівна!", "Яка мила і тендітна", "Снігуронька казкова", "неймовірно красива", "Богиня", "Сама ніжність", "красуня-сніжинка!", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар одягла пуанти і показала, як проходять її тренування в танцювальному залі. Красуня готувалася до виступу, розучуючи танцювальні па, ефектно демонструючи ідеальне тіло в чорному вбранні і пуантах.

Нагадаємо, що Кухар у смішній шапці і волохатій шубі показала нічні розваги з сім'єю: такою Катю ще не бачили.

Як повідомляла Politeka, Кухар в пухнастому платтячку подражнила солодкими місцями: "бути такою красивою – небезпечно".

Також Politeka писала, що чоловік Кухар помацав безсоромну "красуню" на очах у дружини:" Хай живуть ревнощі!".