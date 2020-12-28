Відома телеведуча Анфіса Чехова виставила груди в прозорому ліфчику

Зірка демонструє ідеальні об'єми у відвертих образах, пише Politeka.net. Цього разу красуня показала бюст в напівпрозорому ліфчику.

Щоб образ був вже трохи скромніше зверху зірка одягла смугасту сорочку, розчахнувши її.

Зірка посміхалася, а акуратна укладка прикривала частину обличчя.

У пості телеведуча розповіла про подарунок самій собі.

"Я довго думала, що подарувати собі на Новий Рік... Відкинулав сторону новий телефон, пароварку, кішку і парфум🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ і вирішила що моєму колечку, яке я подарувала собі на ДР, терміново потрібна пара😂", - написала Чехова.

Зірка розповіла, що їй подобаються кільця, які виблискують на її пальцях діамантами.

За 40 хвилин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Рік за роком , ☺️👍 молодієте", "Красива фігура 👍🔥", "І я по сережках і кольє😂", "Ти прекрасна ❤️😍", "Анфісо, Ви прекрасні 💗", "Правильно, Анфіса!))) Ірина Хакамада теж радила інвестувати в драг метали. 💕 💕 💕 ", "Що під піжамою ще крутіше💋 💋 💋 🍓 🍓", "так, я так само люблю. Тільки не доріжку, а гладке. Але це на любителя...🔥 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова позувала в червоній сукні, сидячи на піску в пустелі. Красуня руками взяла пісок, розсипаючи його для ефектності знімка. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ Анфіса доповнила прикрасами у вухах. Сонце на фото вже збиралася ховатися за горизонтом, що додало знімку особливої атмосферності.

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