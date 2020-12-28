Хворий вірусом пацієнт вбив свого сусіда по палаті Кричуща трагедія сталася в США, передає " BBC Україна ". За даними поліції, інцидент стався через те, що 82-річний чоловік почав молиться, а іншому це не сподобалося.

Він нібито схопив кисневий балон і вдарив ним літнього пацієнта. Наступного дня він помер.

Зловмиснику пред'явили звинувачення у вбивстві і злочині на грунті ненависті.





"Підозрюваний розлютився, коли жертва почала молитися. Потім він вдарив кисневим балоном. 37-річного Мартінеса заарештували і звинуватили у вбивстві, злочині на ґрунті ненависті і жорстокому поводженні з літніми людьми", - йдеться в повідомленні.



Раніше ми розповідали, що пацієнт жорстко побив медсестру в лікарні міста Кам'янське на Дніпропетровщині.

Чоловіка попросили переміститися з палати, на що він відповів агресією.

У підсумку працівниці лікарні довелося звертатися в поліцію і знімати побої.

Зазначимо, що станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від "китайського" вірусу в країні померли вже 17 849 осіб, а 665 729 пацієнтів повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.