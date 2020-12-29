Скандальна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала свої найяскравіші виступи

Зірка брала участь у шоу "Льодовиковий період" з партнером-чемпіоном з танців на льоду Дмитром Соловйовим, пише Politeka.net. Пара не дійшла до фіналу, але отримала приз глядацьких симпатій. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У новому пості артистка оприлюднила відео, в якому показала найяскравіші моменти своїх номерів.

Соловйов на шоу робив чудові підтримки, а Ольга - намагалася зробити ефектні фігури.

У пості Бузова підвела підсумки своєї участі. За її словами, вона закохалася у фігурне катання і подякувала всім спортсменам за їх неймовірну працю.

"Я щаслива, що змогла доторкнутися до цього чарівництва... ⛸ 🧊 Дімка, ну а ти сам все знаєш 🙏 🏻 дякую Тобі @ dmitry_solovyev✊ 🏻. Це був незабутній досвід, все, що було в моїх силах, я зробила, і навіть більше...через злети і падіння, через сльози і щастя🙏 🏻", - написала артистка.

Як зазначила Ольга, без підтримки глядачів у неї нічого б не вийшло.

"Про більше я і не могла мріяти 💫 Люблю Вас, мої хороші... #моилюдивсегдасомной #Бузова#ПерваянаПервом а ще ... я відчуваю, що ми ще повернемося, і покатаємося", - написала телеведуча.

"Чарівно😍", " я згідно дуже гарний вид спорту, і вважаю що ви впоралися дуже круто))) так тримати👍 🏻 👍 🏻", " і як така довга катається так не незграбно шкода хлопчину 💥 грижу лікує💥💥💥💥💥💥😜", "Бомба 🔥", " Круто, Оля ви офігенна🔥 🔥 🔥", " ти молодець выросла виросла на льоду можна сказати 😄 з кожним виходом краще і краще))", - написали користувачі мережі.

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