Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко приголомшила пікантним видом на пляжі

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото зі свого відпочинку, під час якого попустувала на піску. Через гру тіней і ракурсу здається, ніби дівчина абсолютно оголена. Пробігши кілька метрів, Регіна Тодоренко озирнулася через плече з грайливою посмішкою.

Зірка тревел-шоу "Орел і решка" без сорому посвітила своїми пружними сідницями і продемонструвала струнку фігуру. Вона помітила свій спокусливий вигляд на фото і навіть звернула увагу на "відсутність" купальника в описі: "Де труси? 😁". Нагадаємо, що однією з найвідоміших любительок публікувати голі знімки з відпочинку є скандальна балерина Анастасія Волочкова.

Користувачі соціальної мережі тут же почали придивлятися до сідниць Регіни і обговорювати її зовнішність в коментарях:

"Труси-невидимки"; "я аж злякався😂 😂 😂"; "я наблизила, все на місці"; "як так само не соромитися, розкажіть секрет"; " як де? на місці 😅 😁 😎 тілесний купальник)))"; "Вкрало Море🌊 😀"; "труси з піску";" ну і вибрали ви собі купальник, Регіна"; "на секунду подумала «ОУ, Ні, тільки не ти і тільки не туди» а придивилася все ок🤣 🤣 🤣 🤣"; " злилися в єдине!"; "А що ти зробила, щоб вони на тобі були?"; "Я думала, реально без білизни 😂"; " та вам і без трусів можна 😍. Відмінна фігура🔥 🔥 🔥"; "щасливі трусів не надягають"; " а труси вітром здуло👏 🙌"; " а труси забрали випрати!))) "; "Та вони й не потрібні! 👍🏼".

Нагадаємо, як Тодоренко з "Орла і Решки" в образі спекотної брюнетки вразила позою і виглядом: "Дали жару...".

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