Українці обурилися несправедливими платіжками за газ і домоглися перегляду тарифів

Як стало відомо Politeka.net, гучний скандал вибухнув у Лубенському районі Полтавської області, де місцеві жителі отримали квитанції за розподіл газу в січні 2021 року із завищеними цінами і зайвими сумами. Люди влаштували протести під офісом компанії "Лубнигаз", районною адміністрацією, міськими радами Пирятина, Лубни та Гребінки, передає "ТСН".

Споживачі звернули увагу, що постачальники нарахували додатково 299 кубометрів газу за опалення. За новим тарифом в 2,94 гривні за розподіл "куба" палива їм довелося б ні за що заплатити 879 гривень за рік. При цьому загальний тариф за газ у Лубенському районі один з найвищих в Україні - 11,73 гривні.

"Я виявила завищення даних по всіх абонентам рівно на 300 кубів. Що це? Чергова можливість обібрати населення? Перевірте свої квитанції!",- заявила Олена Козін після перевірки своєї платіжки, а також особових рахунків мами і бабусі.

У "Лубнигазі" спочатку заявили, що такі ціни встановила НКРЕКП, а депутати Верховної ради схвалили відповідні закони, проте 25 грудня після серії мітингів керівництво визнало, що українцям приписали зайві кубометри. Цього разу провину списали на помилку програми, яка займалася розрахунком.

"В алгоритмі роботи програмного забезпечення, яке проводить Розрахунок річної замовленої потужності на 2021 рік виявлено технічний збій, що призвів до некоректного нарахування кільком категоріям споживачів", - заявила прес-служба компанії.

"Лубнигаз" додали, що відкликають платіжки за розподіл газу, які відправили клієнтам 20-25 дкабря, нові квитанції з меншими сумами повинні доставити 4-6 січня.

З 1 січня 2021 року в Україні піднімуться комунальні тарифи, зокрема українцям доведеться платити за газ на 14% більше. Як повідомила прес-служба "Нафтогазу", вартість за складе 7,22 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

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