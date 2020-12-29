У січні 2021 року українців чекають не тільки нові зарплати, а й більш високі податки

Як повідомляє Politeka.net, вже з першого числа місяця мінімальна заробітна плата в Україні зросте до шести тисяч гривень на місяць (зараз - п'ять) або до 36,11 гривні за годину. Підвищення становить 20%, однак потрібно враховувати, що це сума без податкових внесків.

Після вирахування податків на доходи фізичних осіб і військового збору з мінімальної зарплати, працівник зможе отримати на руки тільки 4830 гривень. Зростання "мінімалки" в першу чергу впливає на доходи бюджетників: викладачів, медиків і так далі, саме для них підвищиться податкове навантаження.

Разом з мінімальною зарплатою зросте і розмір єдиного соціального внеску, Мінімальна сума збільшиться до 1320 гривень, а максимальна - до 19,8 тисячі гривень. Збільшаться також штрафи, прив'язані до"мінімалки". Наприклад, за несвоєчасну виплату зарплати роботодавця можуть оштрафувати на три мінімальні розміри або на 18 тисяч гривень. Єдиний податок у розмірі 20% від "мінімалки" платять ФОП другої групи - після підвищення їм потрібно віддати 1,2 тисячі гривень тільки за це.

З хорошого варто виділити підвищення мінімальної пенсії для українців старше 65 років з 2 тисяч до 2,4 тисячі гривень. Це торкнеться лише тих пенсіонерів-чоловіків, які мають страховий стаж 35 років, і жінок зі стажем не менше 30 років.

Раніше стало відомо, що з 1 січня збільшиться податок на нерухомість: якщо зараз українцям доводиться платити 62,5 гривні за квадратних метр житла понад норму, то в новому році ставка зросте до 70,8 гривні. Пільговий ліміт для квартир становить 60 квадратних метрів, а для приватних будинків - 120 квадратних метрів.

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