Кабмін розпорядився проводити масштабні перевірки одержувачів соціальних виплат

Державні органи почнуть збирати інформацію про українців для їх верифікації, пише Politeka.net. Подробиці на офіційному сайті повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

28 грудня Кабмін затвердив порядок доступу до інформації та моніторингу органів, які здійснюють державні виплати, йдеться про субсидії, пільги, пенсії та інші види соціальної допомоги. Згідно з документом, уповноважені органи зможуть в реальному часі отримувати дані через інформаційно-аналітичну платформу і перевіряти правдивість інформації, яку повідомили одержувачі соцдопомоги, і виявляти невідповідності в реєстрах. Підсумки перевірки визначать, чи має громадянин право на виплати і в якому розмірі. Гроші отримають тільки ті, хто дійсно їх потребує.

"Верифікація державних виплат спрямована на те, щоб допомогу з державного бюджету отримували саме ті, кому вона потрібна", - підкреслили в Мінфіні. - "Верифікація проводиться в інтересах людей, яким дійсно необхідна допомога".

Прес-служба зазначила також, що органи отримають доступ до потрібної інформації безкоштовно, але лише після укладення договору з Міністерством. Керівник структури зможе обирати осіб, яким нададуть такий доступ.

Раніше стало відомо, що за новим рішенням Кабміну почнуть перевіряти всіх українців, які намагаються оформити субсидію або вже користуються ними при оплаті комунальних послуг. Людей, які отримують допомогу незаконно, позбавлятимуть привілеїв і навіть змусять повернути витрачені гроші. Перевірки в три етапи проводитимуть Мін'юст і служба соціального захисту населення, зокрема вони стежитимуть, чи не здійснював одержувач субсидії дорогі покупки.

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