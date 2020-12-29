Вже з самого початку 2021 року почнуться катастрофи і стихійні лиха

Як передає Politeka.net, непереборні події принесуть людям багато горя і збитків. Відомий астролог Влад Росс поділився тривожним гороскопом на наступний рік з виданням "Главред". За його словами, небезпечний період триватиме з другої половини січня до перших тижнів лютого.

В цей час зірки пророкують потужні вибухи і масштабні пожежі. Пік неприємностей припаде на 18 лютого.

"Держави можуть понести величезні фінансові втрати при ліквідації наслідків будь-яких катастроф і аварій. Неминуча тряска в економічному секторі", - заявив Влад Росс. - "Помилки в цей період спричинять за собою важкі наслідки".

Для України перші місяці 2021 року, з січня по травень, теж будуть дуже важкими. Як підкреслив астролог, зміни неминучі, проте вони стикаються з труднощами і перешкодами. Можливе масове "невдоволення народу" на тлі великого енергетичного вибуху.

"Напружена ситуація у нас може бути в квітні-травні. Не дай Бог, щоб не відродилися запеклі бойові дії на Донбасі в кінці січня - в першій половині лютого", - розповів Влад Росс. - "Восени нас очікують абсолютно дострокові вибори, у всякому разі, зірки до цього схиляють, причому дуже сильно - відсотків 70-80. Під великими протестами може помінятися і уряд і буде призначений зовсім інший прем'єр-міністр".

Астролог додав, що президент Володимир Зеленський буде змушений перезапустити Верховну Раду, тому що перша половина 2021 року буде для нього "архіскладною". Влад росс також прогнозує третю хвилю епідемії, яка буде набагато м'якше, а після 27 квітня піде зниження смертності. У листопаді-грудні весь світ може струсити нову економічну кризу.

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