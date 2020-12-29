В Україні почнуть штрафувати за обслуговування російською та іншими мовами, крім української

Як пише Politeka.net, 16 січня набуває чинності оновлений закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який зобов'язує всі заклади надавати послуги виключно українською мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook розкрив подробиці.

Нові правила почнуть діяти в ресторанах, кафе, магазинах (навіть онлайн), службах доставки, перукарнях, салонах краси, заправках, аптеках та інших установах зі сфери обслуговування, незалежно від форми власності. Співробітники повинні спілкуватися з клієнтами і надавати їм вмпформацію виключно українською мовою, на ньому ж повинен бути весь текст на цінниках, квитках, меню, оголошеннях і так далі.

Порушників штрафуватимуть на суму від 5,1 тисячі до 6,8 тисячі гривень. За словами Тараса, на перший раз правоохоронці можуть пробачити представників закладу і обмежитися усним попередженням, однак у разі систематичних порушень від штрафу відкрутитися не вийде.

"Якщо протягом року такі порушення будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн.), Але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками", - пояснив омбудсмен.

Він додав, що багато компаній вже перейшли на українську мову і допомагають персоналу вдосконалити знання.

Нагадавши, нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Як повідомляла Politeka, виплати підвищать, в Раді порадували українців і розкрили, звідки візьмуть гроші.