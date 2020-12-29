Російський співак Філіп Кіркоров похвалився новою колаборацією з Ольгою Бузовою і ще однією зіркою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram поп-король опублікував уривок з нового кліпу-фільму, знятого перед Новим роком. У відео посивілий Кіркоров сидить поруч з Ольгою Бузовою і грає в гру зі стаканчиками. Зірки по черзі загадують бажання, перевіряючи, чи збудеться воно.

Далі Філіп починає співати свою пісню "Романи". Його партнеркою по кліпу стала популярна модель і співачка з Молдови Наталія Гордієнко. Ефектна блондинка була одягнена в пікантний халатик з пухом і корону.

"Дивіться фільм від @cosmopolitan_russia як зірки "пиляють" Новорічний контент і мої неймовірні #романи з музою @natalitsa, яка надихає мене на Євробачення 2021", - підписав відео артист.

"Які ми кльові", - написала під постом захоплена Бузова.

Під постом артисту залишили масу відгуків, як позитивних, так і негативних.

"Пилип Бедросович, ви вмієте дивувати", "спасибі за це новорічне диво", "як красиво сказано! Пилип Бедросович Ви прекрасний!", "Романи це хіт року", " поруч з Вами, Пилип Бедросович, трапляються такі чарівні речі, про які можна тільки мріяти!", "Фу, такий серйозний чоловік і з Бузовою", - пишуть користувачі Мережі.

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