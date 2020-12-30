Різке подорожчання і дефіцит ЗЕРНОВИХ викликали підвищення цін на важливі продукти харчування в Україні

Наприкінці грудня яйця продають у магазинах за ціною від 30 гривень за десяток, а ціни на хліб мають підскочити після Нового року, пише Politeka.net. Представник Асоціації тваринників Ірина Бойко пояснила причину нестабільністю ринку зернової сировини, який наздогнав виробників кормів наприкінці 2020-го, передає "НВ". Кукурудза, пшениця, макуха, соняшник і соя сильно подорожчали, що призвело до зростання цін на комбікорми, а вони складають до 75% собівартості виробництва яєць.

"На фоні цих подій фермери "бояться", що не вистачить корму: деякі виробники скорочують поголів'я птиці, а деякі — навіть змушені закриватися, щоб перечекати непередбачувані коливання", - повідомила експерт.

Зараз собівартість яєць зросла до 22 гривень за десяток, а виробники не можуть передбачити, якими будуть ціни в січні. Як зазначила Ірина Бойко, після свят споживчий попит впаде, а ось сама продукція може подорожчати разом з цінами на сировину і скороченням поголів'я курей.

Про ситуацію з хлібом в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів керівник Асоціації" Український клуб аграрного бізнесу " Роман Сластьон. За його словами, зростання цін на пшеницю і борошно вже зробило свій ефект і найближчим часом українцям не варто побоюватися різких стрибків.

"Цілком можливо, що в січні через подорожчання комунальних платежів, а також через підняття мінімальної зарплати очікується зростання вартості хліба, але в районі до 5%",-передбачив він.

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