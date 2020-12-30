Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутболу", показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в купальнику, сидячи в джакузі. Лобода знімала себе на телефон, показавшись максимально близько. Олександра зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила ланцюжком на шиї. На тлі можна побачити ще кілька дівчат, які розважалися разом з телеведучою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Ах, лялечка, одна краше інший".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину.

На фото красуня позувала в чорній сукні вище коліна, а в руках тримала стильні окуляри. Олександра посміхалася на камеру, але відвернулася від об'єктива. Дівчина не соромилася демонструвати свою фігуру, як і дорогу машину на тлі.

Відзначимо, що Олександра Лобода народилася 16 лютого 1988 року в місті Біла Церква. З дитинства любить публіку і сцену, адже хореографія і спорт були улюбленими заняттями. У 2005 році була учасницею конкурсу «Міс Україна». У 2011 почала працювати телеведучою в програмі "ПроФутбол", яку закрили в 2020 році.

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