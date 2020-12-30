В результаті є загиблі і поранені

Потужний вибух пролунав в одному з найважливіших аеропортів світу

Зокрема, взрив стався всередині терміналу аеропорту Аден (Ємен прим.ред.) до висадки міністрів з літака.

Про це повідомляє Alarabiya (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки). За словами кореспондента видання, в результаті вибуху багато загиблих і постраждалих.

За непідтвердженими даними, в результаті є загиблі і поранені. Зараз відомо про п'ять загиблих і 20 постраждалих. Однак єменські міністри при цьому не постраждали.

Повітряна гавань зазнала мінометного обстрілу. Один снаряд вибухнув на злітно-посадковій смузі, другий влучив у зал прильоту.

Вибух прогримів у залі очікування аеропорту до того, як члени уряду покинули літак. Більше того, вибух супроводжувався пострілами. На кадрах можна побачити зруйновані будівл, криваві плями на асфальті та тіла.

Нагадаємо, що нещодавно стався вибух на станції з переробки сміття на території аеропорту в австрійському місті Лінц.

На місце інциденту прибуло 250 пожежників. Дев'ятеро людей постраждали в результаті вибуху, троє - у важкому стані.

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