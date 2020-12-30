"Китайський" вірус забрав життя українського спортсмена

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив Сергій Бовт на своїй сторінці в Facebook.

"Коронавірус забрав у нас мого друга і учня, в двох маленьких дівчаток - люблячого батька, а в сивочолої матері - сина, нашого боксера-супертяжа Толіка Крижановського. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Вірус в Анатолія підтвердили ще в листопаді, але, на жаль, його організм не впорався з хворобою. Йому було всього лише 38 років.

Прощання зі спортсменом пройшли 29 грудня на Черкащині.





Зазначимо, що за весь час пандемії в Україні було підтверджено 1 045 348 хворих коронавірусом: з них 18 324 померли і 698 190 одужали.



Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.