Зірка шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс встиг зіграти важливу роль перед тим, як його підкосила хвороба

90-річний український танцюрист взяв участь у шоу "Гідний рік. Антикриза" , який став сучасною заміною "блакитним вогникам", передає Politeka.net. За сюжетом міністр веселощів заборонив молодим артистам знімати проект через неприємності в 2020-му.незважаючи на це, співак Іван Дорн вирішив провести зйомки і влаштував вечірку у себе вдома (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Повеселитися на квартирі зібралися багато знаменитостей, включаючи телеведучого Андрія Беднякова, блогера Ян Го, співачку надію Дорофєєву і її чоловіка Володимира Дантеса. На молодіжний "вогник" заскочили учасники групи 5'Nizza в образ Діда Мороза і Снігуроньки, а також Вєрка Сердючка разом з мамою.

Після всіх пригод перед гостями з'явився Григорій Чапкіс в елегантному білому костюмі, який виявився тим самим міністром веселощів.

"Я прийшов, щоб сказати, що я не правий. Я зайшов на ваші прямі ефіри і прочитав: люди пишуть, вони задоволені. Вони писали, що ви зробили цей рік прекрасним, люди побачили, що ви веселитеся, хоч і концертів давно немає. Ви зрозуміли, що людина - сама творець свого настрою. Посміхніться - і стане краще. Гідному року - бути", - заявив хореограф. Ймовірно, лікарі будуть вражені, побачивши його на новорічній вечірці.

21 грудня Григорія Чапкіса поклали в лікарню з підозрою на інфекцію китайського вірусу, лікарі діагностували у нього двосторонню пневмонію. Танцюрист заявив, що почав боятися смерті через слабкість і інших тривожних симптомів, але незабаром опублікував фото з лікарні і довів, що відчуває себе цілком непогано, хоча лікарі як і раніше боряться за його життя.

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