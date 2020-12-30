Україна підписала перший контракт про постачання вакцини проти коронавірусу



Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Президента України.

Так, контракт був укладений з китайською компанією Sinovac Biotech.

Згідно з документом, Україна отримає 1,8 млн доз вакцин від коронавірусу.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 000 доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від "китайського" вірусу. Україна отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно.



Варто зазначити, що вакцинацію в Україні насамперед пройдуть люди, які належать до групи ризику – за професійною ознакою (медичні працівники, працівники освіти, Нацполіція, соціальні служби), за медичними показниками, за віковим критерієм (старше 65 років).

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.







