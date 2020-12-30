Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес змінила образ і перетворилася на ефектну блондинку

Кілька днів тому, спеціально до початку свят, артистка вирішила розповісти про свою майбутню композицію і кліп, який вийде вже в наступному році. Так, Лопес заявила, що зовсім скоро вона випустить дещо нове і з новим напрямком.

У мережі з'явилися кілька промо-фото з Лопес в її новому кліпі. Як виявилося, Дженніфер була зайнята зйомками в своєму новому кліпі на пісню «In The Morning». У ролику співачка постане з несподіваним перетворенням.

Раніше фотографіями, на яких співачку можна побачити в образі блондинки з ідеально рівним каре і русалочки з ліловим кольором локонів, поділився стиліст по волоссю Кріс Епплтон. Один з таких кадрів також був представлений на множинних фан-акаунтах. У ролі блондинки артистці вдалося всіх по-справжньому ідивіть.

Відзначимо, спочатку, артистка спеціально до різдвяного ранку вирішила порадувати фанатів несподіваним відеокліпом-тизером, в якому також з'явився і образ спокусливої блондинки в білій сукні.

Також співачка постала без збентеження в образі оголеного ангела з крилами, приміряла справжній костюм русалки і спробувала для себе роль чаклунки.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"😍 😍Так королева; солодощі, скільки ж їх тут; я так сильно тебе люблю; З Різдво; завжди пам'ятай, що ти такий же унікальний, унікальна людина, як і образи; це буде дуууже круто; Боже мій, я з кляпом у роті, jlo !!! 🔥 👑різдвяне диво💖; віруючий ангел і без одягу!; вона русалка? Це виглядає так, ніби ви не маєте віку».

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