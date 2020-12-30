Скандальна російська журналістка і політик Ксенія Собчак Осоромилася витівкою, прощаючись з 2020 роком

Як розповідає Politeka, відповідний пост вона зробила у себе на сторінці в Isntagram.

"Рік виглядав як це фото, але я - посміхаюся! Поки наше інтерв'ю з Данею Мілохіним рве тренди ютубчика є час згадати все!! Як не дивно, багато за що я вдячна 2020. Спасибі за час з Платоном і за зум замість пробок, спасибі за рік цікавої журналістики: я стала найбільш цитованим журналістом 2020 року (головного порталу аналітики...), і для мене це дійсно важливий професійний показник", - розповіла вона.

Собчак встигла попрощатися з 2020 роком за допомогою фотографії, де вона в оточенні танцюючих трунарів сидить в труні. На інших знімках ведуча показує різні новини цього року, а також діаграми й кадри із заходів.

"Ксенія, ви шикарні", "Ксюша, твоє почуття гумору на висоті", "ох, Ксюша, дограєшся ти колись...",-пишуть користувачі мережі.

До цього ми розповідали, що російська журналістка Ксенія Собчак приголомшила несподіваним кадром

Собчак зображена в блискучій міні-сукні та босоніжках. Виглядає шоувумен дуже ошатно. Образ доповнюють макіяж і укладання - волосся укладені кучерявими локонами.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.

Як повідомляла Politeka, Собчак у незвичайному образі влаштувала дику провокацію

Також Politeka писала, що рідня Ксенії Собчак доживає свій вік у злиднях, світську левицю вивели на чисту воду.