Ось це сюрприз!

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, чим займаються напередодні Нового року

Як передає Politeka.net, відповідні кадри телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

До бою курантів залишилося не так вже й багато часу і знаменитостям, як і звичайним людям, не чужі передсвяткові турботи.

На опублікованих кадрах Горбунов готував свій наряд на свято.



"Чим займається тато напередодні Нового року? Прасує костюм Святого Миколая", - прокоментувала процес Осадча.



Телеведуча звернула уваги на чудернацькі гольфи Горбунова, і запропонувала йому одягнути їх на святкування Нового року.

"Це мені гноми подарували", - з посмішкою на обличчі відповів Юрій.

Пара розмовляла пошепки та, судячи з усього, приховували діалог від дітей, які спали.

"Дитина завтра буде в шоці. І мама теж", - поділився захоплений роботою Горбунов.

Раніше ми повідомляли, що українців здивував спільний знімок телеведучих з Настею Каменських і Потапом.

На опублікованому кадрі зоряні сімейства постали в невимушеній і теплій обстановці.

А ось увагу українців привернула поза, в якій знаходилися Катя Осадча і Настя Каменських - багато хто запідозрив, що телеведуча чекає третю дитину.







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Як повідомляла Politeka, у щасливої Осадчої помітили кругленький животик, що приховує Горбунов: "схоже, Катя...".

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