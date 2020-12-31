Лихо спіткало творця "Єралашу" Бориса Грачевського
Як передає Politeka.net, подробиці про стан кінорежисера і сценариста повідомив Telegram-канал Mash.
Згідно з останніми даними, Грачевського перевели в реанімацію.
"Вже в клініці стан став погіршуватися, посилилися задишка і слабкість. Призначені препарати поки не дають видимих результатів, Борис Юрійович переведений в реанімацію", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, художній керівник кіножурналу" Єралаш" заразився "китайським" вірусом ще 21 грудня. Тоді його стан був задовільним.
Через шість днів його все-таки довелося госпіталізувати.
Варто відзначити, що всього 3 дні тому Грачевський публікував фото з лікарні, на якому, хоч і був в кисневій масці, але з хорошим настроєм.
"А ось і мене поплутала зла зараза! Лежу в лікарні! Під крапельницями!",- повідомляв Грачевський.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.
Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.