Лихо спіткало творця "Єралашу" Бориса Грачевського

Як передає Politeka.net, подробиці про стан кінорежисера і сценариста повідомив Telegram-канал Mash.

Згідно з останніми даними, Грачевського перевели в реанімацію.

"Вже в клініці стан став погіршуватися, посилилися задишка і слабкість. Призначені препарати поки не дають видимих результатів, Борис Юрійович переведений в реанімацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, художній керівник кіножурналу" Єралаш" заразився "китайським" вірусом ще 21 грудня. Тоді його стан був задовільним.