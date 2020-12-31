Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила розмірами форм в червоній білизні

Зірка зробила сміливе селфі, яке не змогло залишити нікого байдужим, пише Politeka.net.

Модель продемонструвала свої спокусливі об'єми, роблячи селфі в дзеркало. Варто відзначити, що своїм жіночним формам зірка зобов'язана хірургам. Красуня зараз з гордістю демонструє свою пишну красу.

"Спокусниця"постала в червоній білизні. Ліфчик підняв і зціпив бюст, так, що він виглядав просто вражаюче. Груди спокушали своїми видами й притягували погляд.

Кайлі одягла також крихітні трусики, тонка резинка яких обтягнула пишні стегна.

Тонка талія і плоский живіт виглядали не менш ефектно.

Зірка робила красиву укладку, і завершила образ червоними губами з пишними віями.

Фото було розміщено в непопулярній фан-группі, тому за 11 годин зібрало всього кілька десятків лайків.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер одягла помаранчеву сукню без білизни, але з пікантним вирізом посередині.

Модель посвітила пишним бюстом і тонкою талією, а також плоским животиком.

Крім того, що крій вбрання був дуже сміливим, тканина ще була прозорою, тому під короткою спідничкою можна помітити трусики зірки.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер відчинила верхню частину одягу, показуючи білий топ, який ледве вмістив пишний бюст. Красуня залишила волосся розпущеним, а рукою доторкнулася до грудей. Фото вийшло дуже спокусливим і ефектним. На інших кадрах дівчина показала себе і свою сім'ю.

Нагадавши, Кайлі Дженнер відчинила кофтинку, випустивши "подружок" на свободу: "красива і фантастична"

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер розбурхала вологим тілом в зухвалому бікіні: "Вау, така розкішна"

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер вийшла на прогулянку без ліфчика і змусила ковтати слинки: "найбагатша королева!"