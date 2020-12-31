Не стало великого французького актора Робера Оссейна, відомого за роллю в кіносазі "Анжеліка"

Причиною смерті знаменитості став китайський вірус, передає журнал Le Point. Відзначається, що Оссейн помер через кілька годин після свого дня народження - 30 грудня йому виповнилося 93 роки.

Небезпечним вірусом актор заразився під час попередньої госпіталізації, уточнює видання.

В одному з останніх інтерв'ю Оссейн пожартував: "Вмирати страшно, тому що це на все життя".

Користувачі Твіттера висловлюють співчуття у зв'язку з відходом актора. Багато хто виріс на його фільмах.

"Його батько був азербайджанцем, і він сам дуже любив Азербайджан, або всі його знали! Спочивай з миром! Може, він зустріне бога!"; "яка печаль, театральний ентузіаст для всіх і незабутній Жоффрі де Пейрак. Спасибі, сер"; "2020 рік прогнилий до кінця. RIP пан Робер Оссейн", - коментують трагедію в Мережі.

Кар'єра Робера почалася в п'ятнадцять років, коли він почав займатися в студії при театрі «Старий голубник», потім закінчив курси Рене Симона і виступав на сцені. Особливу популярність мав у "Театрі жахів" - "Гран-Гіньоль", де був постановником низки вистав.

Найвідомішою роллю Оссейна став граф Жоффрей де Пейрак в кіносазі "Анжеліка", де його партнеркою стала французька актриса Мішель Мерсьє. Вони знімалися разом вісім разів: п'ять разів в "Анжеліці", і ще тричі у фільмах "Друга істина", "Грім Небесний" і "Мотузка та кольт".

На рахунку француза було більше 100 фільмів.

В якості режисера він зняв близько 20 фільмів, до багатьох написав сценарії. У 1970-1979 роках Робер Оссейн очолював Національний народний театр в Реймсі, десятки його вистав були поставлені в Парижі.

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