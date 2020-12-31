Українців попередили про три періоди магнітних сплесків на сонці, які можуть відбитися на здоров'ї

Про це пише портал Метеопрог.

Астрофізики попереджають, що магнітні бурі очікуються 3, 5, 6, 18 і 21 січня.

Магнітні сплески на сонці впливають як на судини, так і на психіку людини, і найчастіше від них страждають метеозалежні люди. Проблеми зі здоров'ям можуть бути у літніх людей, а також у тих, хто страждає серцево-судинними хворобами, гіпотоніків, гіпертоніків.

За прогнозами астрофізиків, 3 січня буде одинична буря, а наступна триватиме з 5 по 6 число включно.

Затяжна магнітна буря також прогнозується з 18 по 21 січня, тому в ці небезпечні дні українцям радять якомога більше часу проводити на свіжому повітрі і не перевтомлюватися.

На тлі магнітних бур можуть виникати безпричинна втома, дратівливість, головні болі, тому медики рекомендують завжди з собою носити ліки першої необхідності.

Від алкоголю і куріння краще відмовитися, а також потрібно забути про їжу з фастфуду. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, медики також радять дотримуватися в небезпечні дні дієти і зробити упор на здоровій їжі.

Більш того, як стверджують вчені, в найближчому майбутньому очікується посилення магнітних бур. Справа в тому, що єдина зірка Сонячної системи увійшла в "25-й цикл", через що активність Сонце почала рости. Піку зірка досягне вже в 2025 році.

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