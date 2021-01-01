У Карпатах понад 70 осіб зависли на підйомнику, який несподівано вийшов з ладу

НП в перший день 2021 року сталося на гірськолижному курорті в селі Славське Львівської області. Про неї розповіли в прес-службі ДСНС.

За словами рятувальників, вони отримали повідомлення про зупинку підйомника на канатній дорозі о 13:35. При цьому, на ньому залишилися висіти 74 туриста, серед яких було 13 дітей і три вагітні жінки.

Рятувальники почали знімати людей з підйомника о 14:20. В цей час температура повітря досягала 1 градуса тепла. Всіх туристів вдалося успішно зняти з підйомника вже до 16:05.

У цій операції брали участь в цілому 27 рятувальників і 4 одиниці техніки.

Як стало відомо, зупинка підйомника з туристами сталася через те, що з ладу вийшла місцева трансформаторна підстанція.

Раніше ми повідомляли про те, що на Прикарпатті в курортному селищі міського типу Ворохта жителі скаржаться на навалу вовків, які небезпечно близько наблизилися до будинків людей і атакують домашніх тварин. Жителі бояться виходити на вулицю в пізній час доби.

Місцеві зізнаються, що не пам'ятають, щоб зграї хижаків були настільки агресивними.

Жителі Ворохти розповідають, що до будинків людей хижаки приходять затемна, і полюють за домашніми собаками, які поступаються їм розміром і до того ж сидять на ланцюгу.

Нагадаємо, лютий мороз зі снігом нагрянули в Карпати, все кругом білим біло: барвисті фото зимових гір.

Як повідомляла Politeka, погода приготувала нове випробування, екстрене звернення рятувальників: "це може призвести до...".

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