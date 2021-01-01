Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Лілія показала, як розважалася з коханим на Новий Рік
Підприємець турецького походження Мурат Налчаджіоглу після скандалу зі зрадами і розлучення з Ані Лорак недовго був один. Його новою пасією стала українська візажистка на ім'я Лілія. Напередодні Нового року парочка вирушила до Туреччини, де і відзначила свято.
Як пише Politeka.net, 1 січня Лілія вирішила поділитися в Instagram кадрами, на яких показала, як проходила минула ніч.
Спочатку красуня похвалилася своїм новорічним вбранням: зустрічати 2021-й вона вирішила в білосніжному брючному костюмі і спокусливому корсеті з великими блискучими каменями і вражаючим декольте.
"Ну Привіт, 2021", - підписала знімок дівчина.
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Хижа Белла Хадід дала вдосталь намилуватися своїми соковитими "ягідками" в декольте: "Принцеса"
Рідкісне фото чоловіка Олі Полякової злили в мережу, як він виглядає: "На Луї де Фюнеса схожий"
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Раптово обірвалося життя хлопця з Книги рекордів Гіннеса, чим він прославився: "Дуже шкода..."
Лілія також опублікувала відео, на якому показала, як веселиться з Муратом. Пара бере участь в якомусь конкурсі і спокусливо танцює один перед одним. В кінці дівчина перемагає, надівши на голову свого коханого капелюх.
"Лілько, я в тобі не сумнівалася", - кричить за кадром подруга візажистки.
У коментарях підписники захоплюються красою дівчини, а також піднімають тему зрад.
"Дівчата які звинувачують турків у зраді і зраді, хочу нагадати що росіяни змінюють куди більше ніж турки. По друге якого біса лізете до них раз такі зрадники вони?", - написала одна з коментаторів.
Нагадаємо, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою: «дуже красива пара».
Як повідомляла Politeka, дочка Лорак від екс-чоловіка Мурата здивувала дорослими рисами обличчя, вже не дитина: "Моя невістка майбутня".
Також Politeka писала, що колишній чоловік Ані Лорак показав, як» біжить «з України з новою коханкою: "назустріч...".