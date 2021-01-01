Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Лілія показала, як розважалася з коханим на Новий Рік

Підприємець турецького походження Мурат Налчаджіоглу після скандалу зі зрадами і розлучення з Ані Лорак недовго був один. Його новою пасією стала українська візажистка на ім'я Лілія. Напередодні Нового року парочка вирушила до Туреччини, де і відзначила свято.

Як пише Politeka.net, 1 січня Лілія вирішила поділитися в Instagram кадрами, на яких показала, як проходила минула ніч.

Спочатку красуня похвалилася своїм новорічним вбранням: зустрічати 2021-й вона вирішила в білосніжному брючному костюмі і спокусливому корсеті з великими блискучими каменями і вражаючим декольте.

"Ну Привіт, 2021", - підписала знімок дівчина.

Лілія також опублікувала відео, на якому показала, як веселиться з Муратом. Пара бере участь в якомусь конкурсі і спокусливо танцює один перед одним. В кінці дівчина перемагає, надівши на голову свого коханого капелюх.

"Лілько, я в тобі не сумнівалася", - кричить за кадром подруга візажистки.

У коментарях підписники захоплюються красою дівчини, а також піднімають тему зрад.

"Дівчата які звинувачують турків у зраді і зраді, хочу нагадати що росіяни змінюють куди більше ніж турки. По друге якого біса лізете до них раз такі зрадники вони?", - написала одна з коментаторів.

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