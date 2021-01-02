Що сталося з легендою кіно

Серце відомого радянського артиста Володимира Коренєва зупинилося на 81-му році життя

Про це пише Інтерфакс.

Інформацію про смерть відомого артиста Володимира Коренєва підтвердила його дочка.

На момент смерті Володимиру Коренєву, який здобув популярність після фільму "Людина-амфібія", було 80 років.

За словами його дочки, перед смертю Володимир Коренєв заразився китайським вірусом.

"Помер, так. Перед смертю він лежав у" червоній зоні" з вірусом", - заявила Ірина Коренєва у спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що Володимир Коренєв народився в 1940 році в Севастополі і вже в 1957 році вступив до ГІТІСу в майстерню народного артиста РРФСР Григорія Кінського і народної артистки СРСР Ольги Андровської.

Головну роль у фільмі "Людина-амфібія" Володимир Коренєв отримав на останньому курсі, після якої він здобув широку популярність.

Крім цього Володимиром Коренєвим захоплювалися мільйони після ролей в таких фільмах ,як "Світло далекої зірки", "Діти Дон-Кіхота", "Сини Вітчизни", "Звільнення", "Дорога в пекло" та інші.

З 1961 року Володимир Коренєв працював у Московському драматичному театрі імені Костянтина Станіславського, де протягом декількох років був провідним артистом.

Останній раз Володимир Коренєв засвітився у великому кіно, зігравши роль "Володимира Немировича-Данченка" в російському серіалі "Орлова і Александров".

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