Серце відомого радянського артиста Володимира Коренєва зупинилося на 81-му році життя
Про це пише Інтерфакс.
Інформацію про смерть відомого артиста Володимира Коренєва підтвердила його дочка.
На момент смерті Володимиру Коренєву, який здобув популярність після фільму "Людина-амфібія", було 80 років.
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За словами його дочки, перед смертю Володимир Коренєв заразився китайським вірусом.
"Помер, так. Перед смертю він лежав у" червоній зоні" з вірусом", - заявила Ірина Коренєва у спілкуванні з журналістами.
Варто відзначити, що Володимир Коренєв народився в 1940 році в Севастополі і вже в 1957 році вступив до ГІТІСу в майстерню народного артиста РРФСР Григорія Кінського і народної артистки СРСР Ольги Андровської.
Головну роль у фільмі "Людина-амфібія" Володимир Коренєв отримав на останньому курсі, після якої він здобув широку популярність.
Крім цього Володимиром Коренєвим захоплювалися мільйони після ролей в таких фільмах ,як "Світло далекої зірки", "Діти Дон-Кіхота", "Сини Вітчизни", "Звільнення", "Дорога в пекло" та інші.
З 1961 року Володимир Коренєв працював у Московському драматичному театрі імені Костянтина Станіславського, де протягом декількох років був провідним артистом.
Останній раз Володимир Коренєв засвітився у великому кіно, зігравши роль "Володимира Немировича-Данченка" в російському серіалі "Орлова і Александров".
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