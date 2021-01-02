В Україні запрацював новий алгоритм виклику "швидкої допомоги"
Про це пише РБК.
Згідно з новою постановою Кабміну, тепер з 1 січня діятиме новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян за екстреною медичною допомогою.
Тепер всі дзвінки українців ділять чотири категорії-критичні, екстрені, неекстренні, непрофільні - від чого залежать терміни приїзду бригад медиків на виклик.
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З 1 січня 2021 року "швидка" зобов'язана приїхати до хворого не пізніше, ніж за 10 хвилин після звернення (допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж в 25% випадків) у випадках, які відносяться до критичних (неефективне дихання, ознаки масивної крововтрати).
При екстреному випадку "швидка" повинна приїжджати за 20 хвилин. При цьому з урахуванням різних факторів, в тому числі і пробок, допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж в 15% випадків (порушення свідомості; ознаки кровотечі; гострий коронарний синдром; гострий мозковий інсульт; порушення дихання).
Також швидка не поспішатиме на виклик, якщо надійшло звернення з категорії неекстрених. В такому випадку диспетчер порадить пацієнту звернутися до сімейного лікаря або у відділення невідкладної допомоги.
Бригада медиків не приїде до тих українців, від яких надходять звернення з категорії непрофільних. У цьому випадку диспетчер зобов'язана надати дистанційну медичну консультацію щодо причин звернення.
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