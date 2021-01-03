Стало відомо скільки і як можна заощадити, замінивши постачальника газу

Змінити постачальника природного газу кожен українець може з 1 липня 2020 року. Крім того, зараз законодавство дозволяє змінювати постачальника газу онлайн. В одному багатоквартирному будинку за законом можуть працювати десятки різних постачальників, з різними тарифами та умовами.

Змінивши постачальника, можна платити за газ на 41% менше.

Мінімальний тариф на газ у січні становить 6,99 грн, а максимальний близько 9,9 грн. Наприклад, якщо на опалення йде 150 кубів на місяць, з мінімальним тарифом це 1 048 грн, а з максимальним – 1486 грн. Помінявши постачальника в такому випадку можна буде економити більше 400 грн на місяць.

Різниця в тарифах між постачальниками зараз становить понад 41%. Тобто, щоб платити менше, достатньо всього лише поміняти свого постачальника.



Як змінити постачальника послуг

Якщо хтось з українців знайшов кращу ціну або з якоїсь причини не хоче далі співпрацювати зі своїм постачальником, за лічені дні можна змінити компанію.

Щоб поміняти постачальника варто заповнити заявку на сайті своєї компанії:

подати заяву новому постачальнику в офісі або онлайн (до заяви прикріпити копії паспорта, ІПН, документи на право власності / користування житлом або останню платіжку);

отримати підтвердження про перехід, який автоматично здійсниться протягом 3-21 дня.

Варто відзначити, що в 2020 році транзит газу через Україну впав на 38% в порівнянні з 2019-м і склав 55,8 млрд куб. м. у той же час в Україну з Європи транспортували на 12% більше - 15,9 млрд куб. м.

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