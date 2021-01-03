Пішов з життя знаменитий український письменник

Вінницький письменник Микола Рябий помер через ускладнення на серці, які дав йому Китайський вірус. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила дочка письменника Людмила Мрачковська.

Два місяці він боровся з вірусом, хоча шанси були мінімальні.

"При такій великій двосторонній пневмонії, яка була у нього, шанси перемогти "ковід", особливо враховуючи поважний вік, були мінімальні. Але тато таки переміг "ковід" і вже готувався виписуватися додому, як підвело хворе і змучене серце. Двічі лікарі повертали його до життя, але все має межу. Навіть така потужна сила духу і воля до життя, які були у батька, вичерпалися..."— повідомила Мрачковская.

Українці щиро співчувають родині.

«Хай буде земля пухом і Вічне Царство в небесах. Мої щирі співчуття родині», «Нехай Господь оселить його там, де спочивають праведні. Родині – співчуття», «Плачу разом з вами. Сил вам», «Дуже шкода... Ваш батько був дійсно Великою людиною і зробив багато гарних справ... нехай буде ближче до Бога й звідти допомагає Вам і всім нам», - пишуть в Мережі.

Миколі Рябому в грудні 2020 року виповнилося 84 роки. Поховають його в неділю, 3 січня.

Про смерть письменника написав і голова обласної письменницької організації Вадим Вітковський.

"Перестало битися серце великого патріота України, видатного письменника Миколи Олександровича Рябого, який десятки років свого життя і титанічної творчості романіста на сторожі української державності тримав своє гаряче слово", — написав він.

Зазначимо, Микола Рябий-український письменник, відомий прозаїк, публіцист, перекладач. Член Національної Спілки письменників України, Національної спілки журналістів України.

Микола Рябий двічі номінувався на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.

В доробку письменника понад 30 повістей та романів про історичне минуле України та становлення її державності. Зокрема, " 33-ий. Маленька Повість про великий голод "і роман" впала зірка Полин "присвячені аварії на ЧАЕС, романи" Облава на озброєного вовка "і" Вервольф. Хроніка "озброєних вовків" розповідають про будівництво ставки Гітлера під Вінницею та боротьбу з нацизмом. Перу Рябого належить Повість про видатного українського вірусолога Кирила Заболотного"чутки про смерть перебільшені".

Микола Рябий переклав, упорядкував і прокоментував ряд художніх, історичних і духовних книг.

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