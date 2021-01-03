Українська співачка Настя Каменських і її чоловік Потап вразили домашніми образами в Новому році
Як пише Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" сімейне фото після свята. Пара позувала у себе вдома поруч з каміном і новорічними подарунками в яскравих обгортках.
Настя Каменських постала перед шанувальниками в шовковій зеленій сукні на тонких бретельках, яка сховала її фігуру, вона встигла причепуритися, зробити собі макіяж і розкішну зачіску. До дружини сзалі притулився Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) в червоній піжамі з опухлим і заспаним обличчям, ніби тільки прокинувся.
"Щасливі ми і щасливий Новий Рік", - підписала пост Настя Каменських.
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Користувачі соціальної мережі не поскупилися на коментарі про зовнішній вигляд знаменитої пари:
"Мені здалося біля Насті Вин Дизель стоїть"; " а що Потап так постарів?"; "Що за дідусь з тобою🤣 🤣 🤣"; " можливо мені здалося, але щось схоже на те, що хтось в дуже цікавому положенні)"; " оххх Какіееее😍 😍 😍 🔥 🔥 👍"; "Класні"; "такі красиві"; "дивне фото"; "Вин Дизель після Нового року";" Потап подуставшій 😂 Настя як завжди красуня"; "Потап з бодуна"; "як ніби Дизель, варто"; " який Дизель???😜 Містер Зло це стоїть поруч 😂 😂 😂 😂 навіть пальчик також відстовбурчив"; " блін капець навіщо так чоловіка напоїла !)))) Леха давай в Миколаїв будемо похмелятися !))) "; "Анастасія, ви дуже сексуально виглядаєте, тільки на Новий рік можна було одягнути перуку твоєму бойфренда"; "Красуня і чудовисько"; "Ух і пощастило тобі Лисий! 🤘".
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