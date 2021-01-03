Мешканка Хмельницької області під Новий Рік народила 18-ту дитину

Як передає Politeka.net, Світлана Кухарчук вийшла заміж в 18-ть і до 42 років у неї з'явилися 10 хлопчиків і 8 дівчаток. Подробиці унікального випадку наводить" Суспільне " (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Новонароджений малюк з'явився на світ 29 грудня з вагою 4,1 кілограма, йому дали ім'я Павлик. Цікаво, що в 2020 році Світлана встигла народити ще й дочку, якій 1 січня виповнився рік. Лікарі кажуть, що незважаючи на всі ризики і побоювання хлопчик народився абсолютно здоровим. Зараз мама відновлюється і годує немовля сумішшю, тому як молоко у неї не виробляється.

Завідуюча відділенням екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник підкреслила, така подія в регіоні сталася вперше, хоча багатодітних сімей багато.

"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-е пологи, лежала жінка - 14-е пологи, але 18-е я вперше бачу. Тим більше якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18, зараз 42, 18 дітей, то вона народжувала майже щороку".

Українці пораділи за співвітчизницю і підтримали її підбадьорюючими коментарями в мережі, хоча знайшлися і критики:

"Держава допоможе грошима, старші діти будуть дивитися менших, а мама будуть щорічно народжувати нових дітей. Браво!"; "Нехай Бог благословить цю сім'ю, а люди кажуть аборти-справжня героїня, з якою потрібно брати приклад українцям"; "а мені чомусь її дуже шкода, а дітей особливо..."; "Не знаю, що сказати. 42 роки? А на вигляд всі 60. Дай бог підняти дітей в такий час"; " коли жити? Вічно вагітна";"з глузду з'їхали".

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