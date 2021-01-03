Популярна українська співачка Оля Цибульська вразила розкішним виглядом, позбувшись "зайвої" білизни
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Привіт, 2021. Я так багато чекала від колишнього, що він здувся. Тому сміливо заходь, і не соромся. Сорі, зустрічаю, в чому була. Ти теж знімай... " - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Цибульська позує спиною на камеру, демонструючи розкішну фігуру в одному бікіні. При цьому "солодкі місця" знаменитість вирішила прикрити рукою.
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Сама співачка при цьому виглядає явно задоволеною, посміхаючись на камеру.
"Бомба-граната", "ви мене підкорили своєю жіночністю!", "Вау, скільки краси", "перше, що спало на думку – це Гелла з "Майстра і Маргарити", "Оля, ну ти що? Не можна бути настільки красивою", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що відома співачка Оля Цибульська здалася разом з DZIDZIO
На фото красуня позувала в міні сукні з накидкою зверху. Декольте в Олі виявилося досить пристойним, але це красуню зовсім не бентежило.
Нагадавши, повністю роздягнена Оля Цибульська, що крутила роман з переможцем"Танців з зірками".
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