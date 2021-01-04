Співачка Лоліта Мілявська збентежила несподіваними кадрами - публіка аж верещить
Як передає Politeka.net, 57-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в неформальній обстановці разом з лідером німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, щаслива Лоліта приголомшила звісткою - сам рокер, напевно, теж здивувався.
"Я зустріла свого брата... Я твоя сестра! Не думайте нічого поганого!", - заявила Мілявська й полізла до Тілля цілуватися. Зірка чмокнула музиканта в щоку - той аж заусміхався.
"4 січня День Народження у чудової людини, поета, музиканта, лідера Рамштайн Тілля Ліндеманна! Я вітаю від щирого серця ❤ ️Але окрема любов до твоєї мами🙏! Якщо б всі Мами на земній кулі так Любили своїх дітей, то була б окрема планета, що складається лише з гідних і самодостатніх Поетів🙏❤️🙏 Просто будь Здоровий і Будь✌️🥃❤️ Названа сестра-панк✌️🥃", - йдеться в підписі до кадрів.
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Як відомо, не тільки Лоліта може мати особливі почуття до вокаліста Rammstein. Ще недавно таємний роман з Тіллем приписували співачці Світлані Лободі. Багато хто до цих пір припускають, що саме він є батьком її дворічної дочки Тільди. Сама ж Лобода ретельно зберігає в таємниці ім'я батька своєї дитини.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Люди впізнали на задньому фоні споруди Дубая. Примітно, що у Лободи в цей же час тут проходять концерти.
"І ще є сестра Лобода"
"Спалила Лободу🤣 🤣 🤣 💪красуня 💋"
"Світлана Лобода не приревнує?" - "вона там поруч. Концерт у неї, ось і він там же"
"Зараз Свєтка-то заревнує)))" - "він швидше за все і не пам'ятає хто така лобода..."
"В Дубай Марині зустріч мабуть))) красиво там 👍"
"Так і думала, що ви зустрінетеся на російській вечірці в Дубаї)"
Нагадаємо, Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік.
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