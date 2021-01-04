Знаменита актриса фільмів жахів Барбара Шеллі пішла з життя через проблеми зі здоров'ям

Як повідомляє видання Metro з посиланням на агента актриси, зірки не стало в неділю, 3 січня.

Барбарі Шеллі було 88 років і на передодні Нового року у неї підтвердили зараження китайським вірусом. Проте актрисі вдалося побороти хворобу, після чого її виписали з лікарні. Відзначається, що причиною її смерті став не вірус, а «інші серйозні проблеми». У наступному місяці актрисі повинно було виповнитися 89 років.

Шеллі народилася в Лондона в 1932 році і почала свою акторську кар'єру на початку 50-х.вона знялася в понад сотні фільмів і серіалів і стала справжньою іконою жанру фільмів жахів.

Серед її найвідоміших робіт фільми: "кров вампіра", "село проклятих", "Смертельна пастка", "Горгона", "Дракула: Принц темряви". Крім того, Шеллі грала в серіалах: "Святий", "Месники", "Доктор Хто", "Мегре".

Раніше стало відомо, що у Великобританії померла 87-річна зірка серіалу «Шерлок» Розалінд Найт.

Її не стало в суботу, 19 грудня. Причина смерті не повідомляється.

Актриса виконала епізодичні ролі в таких серіалах, як» Дурням щастить«,» Пригоди Шерлока Холмса«,» Пуаро«,» Дживс і Вустер«,» Чисто англійські вбивства«,» Міс Марпл «і»Корона".

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