Названі терміни, коли українцям чекати змін

Мова про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському транспорті Києва на всіх видах та маршрутах.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА №2079 від 30 грудня 2020 року, пише "Українська правда". "Ноухау" з'явиться в столиці не раніше літа.

Так, цим розпорядженням обов'язкове впровадження вищезазначеної системи переноситься до 1 липня 2021 року. Варто відзначити, терміни переносили вже кілька разів, до цього називалася дата 1 січня.

Місцеві чиновники хочуть ввести е-квиток для того, щоб уникнути нецільового використання бюджетних коштів і для більш ефективної організації трафіку і точного розрахунку суми компенсацій перевізникам.

Передбачалося, що оплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою: KyivSmartCard; картки метро; безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (в жовтих турнікетах в метро); мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard; разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним, який можна придбати в мобільному додатку або кіосках).

Крім даного нововведення жителів столиці також хвилює питання з можливим підвищенням тарифів на проїзд у громадському транспорті. В даний час киян заспокоїли. За словами заступника міського голови - секретаря Київради Володимира Бондаренка, у першому кварталі 2021 року ціна на квиток у громадському транспорті залишиться колишньою. Однак, що буде надалі, покаже час - тарифи цілком можуть зрости.

"Остаточне рішення ще не прийнято, разом з тим звучать різні цифри - від 10 до 12 гривень. Пояснюється з боку перевізників досить просто - перше, реально є зменшення пасажиропотоку за цими маршрутами, друге - з січня збільшується мінімальна заробітна плата, відповідно, це позначиться на вартості проїзду", - заявив Бондаренко.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку, що очікує українців з субсидіями

Як повідомляла Politeka, масштабний обман з тарифами на комуналку розкритий, в чому підступ

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку в Україні: суми в платіжках злетять, "абонплата за воду та опалення буде..."