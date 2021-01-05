Потап і Настя Каменських знають, як потрібно радувати своїх шанувальників

Нове фото з'явилося в особистому мікроблозі співачки в Instagram.

Так, українська зірка Настя Каменських засвітила свого чоловіка Потаа, який, мауть, вирішив відмовитися від спортивного образу.

У кадрі співачка постала в яскраво червоному худі, поверх якого одягла білу картку.

Що стосується її чоловіка Потапа, то продюсер порадував перевтіленням - на ньому були надіті біла сорочка, джемпер і шкіряна куртка, а в руці він тримав стаканчик кави.

Настя Каменських ніяк не підписала нове фото в своєму мікроблозі, але користувачам сподобалася публікація і вони завалили кумирів лайками і захопленими коментарями.

Деякі шанувальники навіть відзначили, що Потап став краще виглядати, надівши сорочку і джемпер.

"Які лапули", "Як донечка з татом", "Ви такі кльові, щастя вам і успіху", "Ааа, як красиво", "Потап покращав", "Просто атмосферний фото", "Настюша ви з кожним днем хорошеєтє", "Потап в сорочці", "Дуже гармонійно дивитесь", "Добре, коли є почуття", "Дуже мила і прекрасна пара", "Красуня і красень", "Я ревную", "Солодка парочка Твікс", "Потап схуд, додав цим собі десятку років", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Потап притулився до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності.

Настя Каменських постала перед шанувальниками в шовковій зеленій сукні на тонких бретельках, яка сховала її фігуру, вона встигла причепуритися, зробити собі макіяж і розкішну зачіску. До дружини сзалі притулився Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) в червоній піжамі з опухлим і заспаним обличчям, ніби тільки прокинувся.

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Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою.