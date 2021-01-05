Популярна фітнес-модель Ніколь Амато відчинила платтячко, показавши пружні принади

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з пляжу. Вона стояла в красивій сукні на запах, яку вона трохи розкрила, засвітивши купальник під ним. Амато спокусливо задерла ніжку, поставивши її на камінь.

В результаті, шанувальникам відкрився прекрасний вид на її засмагле молоде тіло. Епатажні прикраси і оригінальні кіски доповнили образ. Ніколь була схожа на амазонку, оскільки коричневий колір сукні відмінно гармоніював з її шоколадного кольору шкірою.

"До побачення 2020. Дякую за уроки життя. Ти намагався збити нас усіх з ніг. Але сильний завжди виживе", - підписала фото зірка мережі.

За кілька годин пост зібрав понад 8 тисяч лайків. У коментарях фітнес-модель закидали компліментами.

"Ви восьме чудо світу, красива", "Королева кохання", "це так круто", "красива", "чудова красуня", "це приголомшливо", "Вау, дитинко, така мила", "Група повідомлень говорить Привіт", "ти завжди виглядаєш неймовірно чудово дитинко", "З Новим роком вас і всю вашу сім'ю, залишайтеся в безпеці", - пишуть користувачі Мережі.

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