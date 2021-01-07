Відома модель Ебі Ретчфорд показала свою головну гордість

На фото красуня позувала в комбінезоні з блискавкою, яку розстебнула, показуючи пишний бюст в декольте. Зірка дивилася в об'єктив камери, а доповнила образ стильним мейком. Кадр вийшов дуже спокусливим і запалюючим, адже Ебі зовсім не соромилася показати апетитні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ох, Привіт", - підписала кадри Ебі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімок був опублікований в сторіс, де подібних функцій немає, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ви добре стоїте; Вау, така бомба вітаю, дитинко; блін, ти така красива! Чуттєва богиня; найперший образ; Ебігейл, я знаю, що один з твоїх улюблених квітів-чорний; ці чуттєві губи дійсно обіцяють любов і пристрасть; Ти така красива Ебігейл; така красива».

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд здивувала особистим Селфі в мереживах і зимовій шапці.

На забавному Селфі Ебі позували лише в ніжно-бежевій білизні з мережив і пухнастій м'якій шапці. Розпустивши довгі локони, модель також завдала легкий макіяж з акцентом на очі і не стала надягати прикраси.

Нагадаємо, гаряча Ретчфорд змусила фантазувати, прикрившись тільки смужками шкіри

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