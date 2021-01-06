В Україні можуть переглянути рішення про посилення карантину



Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє "РБК Украина".

Згідно з даними, зараз аналізують статистику щодо хворих вірусом.

"Сьомого буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих", - йдеться в повідомленні.

Українці бурхливо відреагували на таке повідомлення. У мережі почалися обговорення доцільності введення жорстких карантинних заборон.

"Захворюваність дуже знизилася, в локдауні немає ніякого сенсу", "Так, звичайно ... навіщо він після свят? У нормальних державах він був на свята, щоб люди менше з дому виходили", "Ави локдауна хочете? Сидіть просто вдома, все одно свята", "З глузду з'їхали вже зовсім, працюємо - не працюємо, довго будемо в ромашку грати?", "Вони працюють у вихідний? Або це новина щоб людей позлити?",- писали українці в мережі.





Нагадаємо, введення локдауну заплановано на 8 січня. До 25 січня продовжать роботу продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі, салони краси та перукарні, громадський та міжміський транспорт.



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